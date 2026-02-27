circle x black
Sanremo 2026, quarta serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi

Come si votano le canzoni e gli artisti in gara?

Carlo Conti, Laura Pausini - fotogramma/ipa
27 febbraio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
Come si votano le canzoni al Festival di Sanremo 2026 nella quarta serata, quella delle cover? Anche oggi, venerdì 27 febbraio il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, contribuendo alla classifica e alla scelta del vincitore finale.

Come funziona il televoto

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre - che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco – tramite sms o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.

I numeri di telefono sono: 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da mobile. Il costo di ciascuna chiamata da numero fisso e di ciascun messaggio da mobile è di euro 0,51. Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto.

Come si votano le canzoni stasera?

La quarta serata, venerdì 27 febbraio, è dedicata alle cover in cui si esibiranno i 30 big. Le canzoni saranno votate dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio.

I 30 big, che canteranno una canzone del repertorio italiano o internazionale, verranno giudicati da tutte le giurie: televoto (34%), sala stampa tv e web (33%), radio (33%). L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle cover.

