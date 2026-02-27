Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video

"Nel corso della mia malattia ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell'ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all'angolo ad aspettarci. Con questo spirito, stasera salirò sul palco, ricordando, anche solo per me stessa, le persone che sono venute a mancare e quelle che come me, ogni giorno, cercando di andare avanti senza venire sovrastate dalla paura". Lo dice Bianca Balti ai giornalisti a margine della conferenza stampa della quarta serata del festival, dove la modella è stata invitata dal direttore artistico Carlo Conti ad un anno dalla sua partecipazione come co-conduttrice.