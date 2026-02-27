circle x black
Mps, Meloni: "Realtà solida, ruolo del governo si è concluso"

La presidente del Consiglio in un'intervista a Bloomberg spiega che l'esecutivo non sarà coinvolto nelle future decisioni di governance e strategia della banca

Banca Monte dei Paschi di Siena (Fotogramma)
27 febbraio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista concessa a Bloomberg questa settimana, ha dichiarato che il ruolo del governo in Banca Monte dei Paschi di Siena si è concluso e che l'esecutivo non sarà coinvolto nelle future decisioni di governance e strategia della banca. Meloni ha definito il Monte Paschi uno di quei dossier "complessi" ma gestiti con successo, descrivendo il piano di salvataggio e di risanamento di questa banca "molto ambizioso". Oggi, ha detto, l'istituto è "una realtà solida".

Lo Stato detiene circa il 4,9% del capitale, una quota che "non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance", ha affermato Meloni. "Il ruolo del governo è terminato", ha detto la premier aggiungendo che "non parteciperemo alle nomine dei nuovi organismi di amministrazione e di controllo".

Alla domanda su quale ruolo si auspica per Generali che ha in pancia miliardi di risparmio degli italiani, Meloni ha ribadito l'importanza strategica del risparmio degli italiani. Pur escludendo "vincoli impropri" o limiti alla gestione di qualsiasi società che detiene risparmi italiani, Meloni ha affermato che il ruolo del governo è quello di capire la strategia che ha chi gestisce queste risorse e l'auspicio è che queste risorse vengano destinate a rafforzare l'economia. "E' importante che quelle risorse possano essere investite per contribuire a rafforzare l'economia italiana, in un circolo virtuoso che è positivo per tutti", ha concluso.

