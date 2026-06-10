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Omicidio Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

La Procura aveva chiesto l’ergastolo. La 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini

Pierina Paganelli - (Chi l'ha visto?)
Pierina Paganelli - (Chi l'ha visto?)
10 giugno 2026 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Louis Dassilva è stato assolto. E' arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini, nella notte, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023.

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Vicino di casa della vittima 78enne, uccisa con 29 coltellate, Dassilva è stato liberato subito. La Procura aveva chiesto l’ergastolo.

“Noi attendiamo con serenità la pronuncia della Corte", aveva detto all'Adnkronos Riario Fabbri, uno degli avvocati del 36enne senegalese, unico accusato per l'omicidio.

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Omicidio Pierina Paganelli Omicidio Pierina Paganelli dassilva Omicidio Paganelli dassilva assolto louis dassilva assolto
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