Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video

Kate Moss torna in passerella per Gucci, firmando uno dei momenti più memorabili della prima sfilata di Demna per la maison della doppia G a Milano. La super top model britannica, 52 anni, ha chiuso lo show indossando un abito leggendario: una creazione a sirena in paillettes, con schiena nuda, impreziosita dal celebre G-string disegnato da Tom Ford nel 1997. Un omaggio esplicito a una delle stagioni più memorabili della storia del brand, reinterpretato in chiave contemporanea per celebrare l’eredità estetica di Gucci. La presenza di Moss ha suggellato il dialogo tra passato e presente, tra i fili conduttori della collezione e del nuovo corso firmato Demna, che ha voluto rendere tributo ai codici storici della maison senza rinunciare alla propria visione. Gli omaggi in passerella non si sono fermati qui. Tra i dettagli più significativi, le mule con la pelliccia indossate dai modelli, dedicate ad Alessandro Michele, ex direttore creativo del marchio e amico di lunga data di Demna. Un richiamo affettuoso al periodo che ha rilanciato Gucci sulla scena globale. Michele era presente anche nel front row, seduto accanto a Donatella Versace, a testimonianza di una sfilata che ha riunito alcune delle figure più influenti del fashion system internazionale. A rendere ancora più spettacolare lo show, anche una parata di celebrities come Demi Moore, Eva Herzigová, Ghali, Damiano Michieletto, Paris Hilton, oltre al comeback in passerella di Karlie Kloss che ha aggiunto un ulteriore tocco iconico allo show. (di Federica Mochi)