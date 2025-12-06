L’urto all’altezza del Comune di Volpiano ha coinvolto più auto. Soccorsa la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente

Tragico incidente nella sera di oggi, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di pochi mesi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente.