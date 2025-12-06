circle x black
Scontro sull’A5 Torino-Aosta, muore bambina di pochi mesi

L’urto all’altezza del Comune di Volpiano ha coinvolto più auto. Soccorsa la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente

Ambulanza e sanitari - Fotogramma
06 dicembre 2025 | 21.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragico incidente nella sera di oggi, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di pochi mesi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente.

incidente autostrada A5 Torino Aosta incidente mortale Volpiano notizie cronaca news
