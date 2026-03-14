Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"

Le donne sono il 45% degli addetti farmaceutici, rispetto al 29% nella media manifatturiera. Tra dirigenti e quadri sono ancora di più, il 48%, e tra i ricercatori il 51%. "Nel 2025 i dipendenti del settore hanno raggiunto quota 72.200, +2% rispetto al 2024. Dal 2019 al 2025 sono aumentati del 10%, il doppio del totale in Italia (+5%), grazie soprattutto all'occupazione femminile, cresciuta del 15%, specie tra i giovani, +25% complessivamente", ha reso noto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria.