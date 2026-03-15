circle x black
Cerca nel sito
 

Netanyahu: "Iran mi ha ucciso? Sono vivo e bevo caffè": il video smentisce le fake news

Il primo ministro smentisce i rumors che circolano online: secondo i complottisti nei video realizzati con l'AI per nascondere la morte, il premier avrebbe 6 dita...

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
15 marzo 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Benjamin Netanyahu è morto? Guardate qui". Le voci relative alla morte del premier di Israele, ucciso da un missile lanciato dall'Iran, rimbalzano sul web da un paio di giorni. Tocca a Netanyahu, con un video pubblicato sul proprio profilo X, smentire i rumors. "Dicono che sono morto? Dicono che sono malato? Dicono ogni genere di cose... Guardatemi: sono qui, vivo e vegeto, sto bevendo un caffè e mi sento benissimo", dice Netanyahu mentre beve caffè in un bar. "Le voci restano voci, i fatti sono fatti. Continuo a lavorare sodo per lo Stato di Israele e per la sicurezza dei suoi cittadini".

"Grazie a tutti per la preoccupazione... ma sto alla grande", conclude, mostrando anche la mano sinistra in condizioni totalmente normali. Nei giorni scorsi, sotto i riflettori è finito il video di una recente conferenza stampa del premier: alcuni utenti hanno ritenuto il video della conferenza prodotto con l'intelligenza artificiale, evidenziando la presenza di un 'sospetto' sesto dito nelle mani del primo ministro. Netanyahu, mentre beve caffè, mostra che le dita sono 5...

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran news netanyahu morto
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza