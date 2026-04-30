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Madrid, oggi Cobolli-Zverev ai quarti - Il match in diretta

L'azzurro, che al termine del torneo sarà numero 12 del ranking Atp, affronta il tedesco per un posto in semifinale

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
30 aprile 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 30 aprile, l'azzurro affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo spagnolo, dopo aver eliminato il russo Daniil Medvedev agli ottavi. Il tedesco ha invece superato il ceco Jakub Mensik nel turno precedente. Il match inizierà intorno alle 20.

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Dove vedere Cobolli-Zverev? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app Sky Go, su NOW e Tennis Tv.

Domani, a Madrid, toccherà in semifinale a Jannik Sinner. L'azzurro affronterà Arthur Fils alle 16.

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