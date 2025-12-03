Osservatorio 4.Manager: "Italia delle filiere vale 2.600 miliardi, competitività si misura anche su conoscenza"
Passano da catene produttive a ecosistemi di sapere
Lo ha dichiarato il presidente di 4.Manager, intervenuto oggi a Roma alla presentazione del settimo rapporto dell’Osservatorio 4.Manager, 'Le filiere produttive nell’era della conoscenza aumentata'
Così l’amministratore delegato di Invitalia, intervenuto alla presentazione del rapporto dell’Osservatorio 4.Manager, 'Le filiere produttive nell’era della conoscenza aumentata'
“Leggeremo il rapporto annuale dell’Osservatorio 4.Manager nel dettaglio perché è un documento complesso, con molte risultanze, molte analisi di causalità statistica, molte mappature del nostro sistema industriale, come sapete costituito soprattutto da piccole e medie imprese. E' prezioso perché rapp...
"Le filiere hanno bisogno sempre più di una forte cultura industriale e manageriale per poter continuare a generare il valore aggiunto che hanno sempre e continuano a generare per il Paese". Così Bernardo Mattarella, amministratore delegato Invitalia, in occasione della presentazione del settimo rapp...