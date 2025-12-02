circle x black
Namirial introduce l’attivazione autonoma per la firma digitale qualificata

Il provider europeo di servizi fiduciari qualificati, introduce Sign It, una nuova modalità di attivazione della firma digitale qualificata che permette agli utenti di completare l’emissione del certificato in autonomia

02 dicembre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
La firma digitale continua a rappresentare uno degli strumenti chiave nei processi di trasformazione digitale di cittadini, professionisti e imprese. Consente di sottoscrivere documenti elettronici con pieno valore legale, garantendo autenticità e integrità, ed è sempre più utilizzata in ambito amministrativo, contrattuale e societario. In Italia il numero di certificati attivi è in costante crescita, spinto dall’aumento dei servizi digitali e dalla necessità di procedure più rapide. In questo scenario, Namirial, provider europeo di servizi fiduciari qualificati, introduce Sign It, una nuova modalità di attivazione della firma digitale qualificata che permette agli utenti di completare l’emissione del certificato in autonomia. L’operazione avviene interamente online tramite strumenti di identità digitale come Spid o Carta d’Identità Elettronica, eliminando la necessità di inizializzazione manuale da parte di un operatore (Rao).

Oggi in Italia ci sono oltre 6,7 milioni di firme digitali su dispositivo, secondo l’ultimo dato disponibile di AgID. Per attivarle è sempre stato necessario l’intervento di un operatore della Certification Authority (come Namirial), che configurava il dispositivo prima della consegna al cliente. Tutto questo prima di Sign It. Il dispositivo, disponibile in versione token Usb e smart card, rispetta i requisiti del regolamento europeo eIDAS e propone un modello pensato per semplificare i passaggi tecnici, riducendo tempi e complessità operative. Secondo Namirial, l’obiettivo è rendere più immediato l’accesso a strumenti di firma qualificata oggi centrali nei flussi documentali di aziende e professionisti.

Per favorire una diffusione più ampia, Sign It è disponibile sia attraverso i canali professionali tradizionali sia su piattaforme di largo consumo come Amazon.it, con l’intento di avvicinare anche il pubblico generalista a tecnologie con pieno valore legale. Tutte le informazioni sulla soluzione sono disponibili sul sito www.sign.it

