Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video

Ad accorgersi che il piccolo animale era rimasto incastrato tra due rami, un gruppo di bambini

08 marzo 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Singolare intervento effettuato dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze-Ovest sabato 7 marzo intorno alle ore 18:00 nel comune di Firenze, in via dei Bassi, intervenuti per il soccorso di uno scoiattolo, rimasto bloccato con il corpo a metà in un buco che si era creato alla base della biforcazione dei rami di una pianta.

Alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, hanno notato una coda che si muoveva nel tronco di un albero; allertati i genitori è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno posizionato due pezzi di scale italiana per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trovava il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami. Lo scoiattolo era rimasto a testa in giù e solo la parte posteriore (coda e zampe posteriori) era fuori. I vigili del fuoco hanno utilizzato la lame del seghetto a legno e con dei cacciavitoni sbriciolato la corteccia per aumentare il diametro del foro, facendo attenzione a non ferire lo scoiattolo. Dopo una accurata e minuziosa operazione lo scoiattolo, come ha avuto la possibilità di maggior movimento, con un rapido balzo si è allontanato velocemente.

