Decimo giorno di guerra in Iran oggi, lunedì 9 marzo. Almeno 32 civili, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco condotto con un drone iraniano contro l'isola di Sitra, in Bahrein, nella notte. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Manama precisando che tutti i feriti sono cittadini del Bahrein e tra loro ci sono anche quattro "casi gravi".

Le Idf, le forze di difesa israeliana, hanno rifertio di aver colpito i centri di comando della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana e della sua forza volontaria Basij a Isfahan, nell'Iran centrale. L'operazione è stata condotta dall'aeronautica militare israeliana, guidata dall'intelligence militare, ha spiegato l'Idf.