Iran, attacco con drone in Bahrein: 32 feriti. Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema

Bambini tra i feriti. Incendio e danni a impianto petrolifero di Al Ma'ameer colpito da Teheran. Trump su nuova Guida Suprema: "Non dura"

Teheran - (Afp)
Teheran - (Afp)
09 marzo 2026 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decimo giorno di guerra in Iran oggi, lunedì 9 marzo. Almeno 32 civili, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco condotto con un drone iraniano contro l'isola di Sitra, in Bahrein, nella notte. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Manama precisando che tutti i feriti sono cittadini del Bahrein e tra loro ci sono anche quattro "casi gravi".

Le Idf, le forze di difesa israeliana, hanno rifertio di aver colpito i centri di comando della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana e della sua forza volontaria Basij a Isfahan, nell'Iran centrale. L'operazione è stata condotta dall'aeronautica militare israeliana, guidata dall'intelligence militare, ha spiegato l'Idf.

Intanto l'Iran ha scelto la nuova Guida Suprema: il successore di Ali Khamenei è Mojtaba, secondo dei 6 figli dell'ayatollah ucciso da Stati Uniti e Israele nelle prime fasi della guerra. A stretto giro è arrivata la 'sentenza' di Trump, che ha ribadito la sua posizione: l'erede di Khamenei "non durerà a lungo" se non otterrà l'approvazione della Casa Bianca, dice il presidente americano, disposto a lavorare con eventuali elementi 'superstiti' dell'attuale regime.

