Iran, Trump: "Tradimento dire che non stiamo vincendo. Finito con Teheran prenderemo il controllo di Cuba". Pentagono: "Via 5mila soldati dalla Germania"

Il presidente è intervenuto durante un evento in Florida dopo la notifica dell'Amministrazione Trump al Congresso secondo cui sono "terminate" le "ostilità" con l'Iran

Per Donald Trump è "un atto di tradimento" il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno "vincendo" nel conflitto contro l'Iran. Il presidente, riporta la Cnn, secondo le ultime notizie di oggi sabato 2 maggio, è intervenuto durante un evento in Florida dopo la notifica dell'Amministrazione Trump al Congresso secondo cui sono "terminate" le "ostilità" con l'Iran, iniziate con le operazioni avviate da Usa e Israele lo scorso 28 febbraio.

Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Trump è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba, e - con tono scherzoso, come evidenzia la Cnn - ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne "prendano il controllo". Nel suo intervento Trump ha collegato tutto a quanto accade in Medio Oriente. "Prima ne finiremo una, mi piacerebbe concludere il lavoro", ha affermato, riferendosi all'Iran. "Di ritorno dall'Iran, faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerei Uss Abraham Lincoln, la più grande al mondo, si avvicini, si mantenga a circa 100 metri dalla costa e ci diranno 'molte grazie, ci arrendiamo'", ha aggiunto, alludendo a quella che - a suo avviso - potrebbe essere una risposta delle autorità cubane, mentre il pubblico rideva.

Intanto il segretario dalla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati americani presenti in Germania. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all'agenzia tedesca Dpa che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi sei, dodici mesi. Per il Pentagono si tratta di una decisione che "segue un'attenta revisione della presenza delle forze del Dipartimento in Europa", dettata "da esigenze operative e condizioni sul campo". Nei giorni scorsi Trump aveva minacciato il ritiro delle truppe americane in Germania, Italia e Spagna.