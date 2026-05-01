"Non sono contento dell'Italia e della Spagna. Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare". E' il nuovo attacco che Donald Trump sferra contro Italia e Spagna. Il presidente americano critica i paesi europei per il mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. La posizione assunta dall'anima europea della Nato, second Trump, equivale a dire sì all'ipotesi che Teheran si doti di armi atomiche. "Chiunque tolleri che l'Iran possieda un'arma nucleare non è molto intelligente. Sarebbe una cosa terribile in futuro se fosse mai permesso all'Iran di avere un'arma nucleare", ha affermato. "Ci sarebbero problemi come il mondo non ha mai visto prima, e questo non accadrà", aggiunge. "A parte questo, al momento non hanno una marina... né un'aeronautica. Sono state annientate. Non hanno niente. Non hanno una difesa antiaerea. Non hanno un radar".