Resta alta la tensione nella guerra tra Iran e Usa, mentre scade oggi 1 maggio il termine dei 60 giorni per il via libera del Congresso degli Stati Uniti all'impiego delle forze militari contro Teheran. Scadenza che non sembra preoccupare Donald Trump, che intanto oggi è stato informato nel corso di un briefing con i vertici militari di nuovi piani per possibili attacchi contro il Paese. Nel frattempo, dopo la Germania, il presidente americano si è scagliato contro l'Italia - 'colpevole' di non essere stata d'aiuto nel conflitto - minacciando di ritirare le truppe Usa dalla Penisola.