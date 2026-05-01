circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio a Lecce, uccide il fratello a coltellate e in videochiamata mostra il corpo ai familiari

Un bengalese di 33 anni arrestato dai carabinieri. Il delitto dopo una lite per motivi economici

Un'auto dei carabinieri
Un'auto dei carabinieri
01 maggio 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate, durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in una abitazione di Tricase, in provincia di Lecce, ha fatto una videochiamata alla madre, che vive nel Bangladesh, confessando l'omicidio e mostrando il corpo per terra e l'arma utilizzata per colpire. A dare l'allarme un connazionale che avrebbe assistito alla tragedia. Subito dopo il delitto i carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato un bengalese di 33 anni per omicidio volontario aggravato. La vittima, invece, aveva 29 anni. Entrambi lavoravano come banconisti in un bar di Tricase-Porto. Non avevano mai creato problemi nella cittadina, secondo le prime informazioni.

CTA

La scena raccapricciante ha gettato nella disperazione i familiari, che abitano della zona di Sonarang, sottodistretto di Tongibari, nei pressi della città di Munshiganj, e che hanno cercato in qualche modo di chiamare un medico. Il video è stato pubblicato su facebook. Da quanto si comprende dalle parole pronunciate dall'uomo e come ipotizzato in un primo momento dagli inquirenti ci sarebbero questioni economiche alla base del litigio tra i fratelli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio lecce omicidio tricase
Vedi anche
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza