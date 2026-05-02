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Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto: la mappa delle regioni colpite dal maltempo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Primavera (Ipa)
Primavera (Ipa)
02 maggio 2026 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto secondo quanto indicano le previsioni meteo. Il lungo ponte del Primo Maggio sarà una vera e propria oasi di serenità meteorologica per l'Italia, spiegano gli esperti de iLMeteo.it, grazie alla protezione di un’alta pressione che, pur senza gli eccessi termici diffusi delle scorse settimane, garantisce condizioni ideali per le attività all'aperto. Tuttavia, si tratta dei titoli di coda: i modelli matematici indicano infatti un ribaltone imminente dalla prossima settimana con l'apertura della "porta atlantica".

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Le previsioni

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il fine settimana trascorrerà all'insegna della stabilità su quasi tutto il Paese. Il sole sarà il protagonista indiscusso, accompagnato da temperature piacevoli e tipicamente primaverili. Le massime si attesteranno diffusamente tra i 22°C e i 25°C, con picchi di 25-27°C in Pianura Padana e zone interne del Centro nella giornata di domenica, quando però inizieranno ad arrivare anche la prime nubi. Il vero cambiamento, però, è alle porte. Già dall'inizio della prossima settimana, l'alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di una serie di perturbazioni provenienti dall'Oceano Atlantico. Questo flusso umido e instabile segnerà la fine del periodo asciutto, portando una fase di forte instabilità che colpirà in modo particolare le regioni del Nord-Ovest. Le precipitazioni potrebbero risultare abbondanti e persistenti. Il contrasto tra l'aria più fresca oceanica e il calore accumulato in questi giorni di sole farà da innesco per fenomeni violenti: non si escludono i primi temporali stagionali a carattere grandinigeno, capaci di colpire con intensità le pianure del Nord.

Le regioni maggiormente colpite saranno quelle settentrionali, la Toscana e il Lazio. Dopo un aprile a tratti eccezionale, maggio sembra voler ripristinare il tipico dinamismo della primavera. La perturbazione in arrivo non sarà un evento isolato, ma l'inizio di una serie di impulsi instabili che riporteranno la pioggia dove più serve, pur con il rischio di fenomeni localmente estremi a causa della tanta energia termica in gioco. E’ molto probabile che su diverse regioni italiane il mese di maggio possa risultare, in alcuni tratti, addirittura più fresco rispetto a quanto sperimentato durante il mese di aprile. Questo scenario si concretizzerà soprattutto nelle giornate in cui mancherà il diretto irraggiamento solare. Sotto la copertura nuvolosa e in presenza di precipitazioni insistenti, i termometri faranno fatica a salire, rischiando di non toccare nemmeno la soglia dei 20°C durante il giorno.

Nel dettaglio

Sabato 2. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: bel tempo e più caldo. Al Sud: soleggiato, nubi sparse sui rilievi, un po’ ventoso.

Domenica 3. Al Nord: cielo velato. Al Centro: bel tempo salvo velature sulle aree tirreniche. Al Sud: soleggiato e più caldo, qualche velatura in Sicilia.

Lunedì 4. Al Nord: nuvoloso, piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: nubi in aumento, piovaschi in Toscana entro sera. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso.

Tendenza: tempo perturbato per gran parte della settimana, piogge e temporali specie al Centro-Nord.

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