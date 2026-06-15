"Oggi sono 21 giorni che mio fratello è trattenuto e privato della sua libertà in Libia Est, insieme a Dina Alberizia e agli altri 8 volontari che facevano parte del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla. Ha messo il suo corpo al servizio della causa palestinese. Grazie a chi si sta adoperando per liberarlo, mi manca da morire". Lo dice in un video messaggio Maria Rosaria Centrone, sorella di Domenico, detto Nico, 33 anni, documentarista e insegnante di Molfetta (Bari) detenuto nelle carceri della Libia Orientale dal 24 maggio dopo essere stato fermato dalle milizie del governo del generale Haftar.