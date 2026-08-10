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Cosenza, violenta lite fuori da una discoteca: morto in ospedale l'addetto alla sicurezza

La vittima aveva 34 anni, la lite davanti al locale di Sangineto

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
10 agosto 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 34enne è morto dopo una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica, davanti a una discoteca a Sangineto (Cosenza) dove la vittima lavorava come addetto alla sicurezza del locale. Sull vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri e dei poliziotti della squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante coordinati dalla procura di Paola. L'uomo era stato ricoverato inizialmente all'ospedale di Cetraro ma a causa dell'aggravamento delle sue condizioni era stato trasferito a Cosenza, dove nella notte è deceduto.

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omicidio cosenza omicidio discoteca cosenza cosenza addetto sicurezza discoteca morto
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