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Videocittà, Francesco Rutelli annuncia il colpaccio Apparat - Video

15 giugno 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
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Ci sarà anche il celebre compositore e producer tedesco Apparat nel ricchissimo programma di Videocittà 2026, il Festival della Visione e della Cultura Digitale che tornerà a ridefinire gli spazi del Gazometro di Roma dal 10 al 12 luglio. Lo ha annunciato oggi il presidente di Videocittà, Francesco Rutelli, svelando le ultime novità della nona edizione intitolata 'Watercult' e interamente dedicata all'esplorazione dell'acqua come elemento naturale, transdisciplinare e tecnologico. Per questi annunci Rutelli ha scelto un luogo iconico per il legame di Roma con l'acqua: la Barcaccia di piazza di Spagna.

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videocittà 2026 francesco rutelli apparat videocittà roma 2026
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