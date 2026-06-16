Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. "A uno dei sospettati è stato sequestrato un video preregistrato in cui il gruppo rivendicava la responsabilità dell'attentato", ha dichiarato il procuratore generale federale Jens Rommel durante la conferenza stampa annuale del suo ufficio a Karlsruhe.

Dallo scorso autunno la Procura federale ha arrestato nove presunti sostenitori di Hamas, accusati di essere stati coinvolti nel trasporto e nello stoccaggio di armi e munizioni per il gruppo dall'estate del 2025. Il video di rivendicazione annunciava un attacco in concomitanza con il secondo anniversario del massacro di Hamas, intorno al 7 ottobre 2025, ha continuato Rommel.

Nei mesi successivi, altri sei uomini sono stati arrestati in relazione al caso in Germania e in altri Paesi europei: l'ultimo arresto è avvenuto alla fine di maggio in Danimarca, e in precedenza in Gran Bretagna e a Cipro. Secondo la Procura federale, uno degli accusati avrebbe custodito armi a Vienna.