Continua la guerra tra Iran e Stati Uniti. Nella notte tra ieri e oggi, giovedì 30 luglio, l'aviazione americana ha portato avanti pesanti raid in Medio Oriente, uccidendno tre persone, tra cui un bambino di due anni, sull'isola iraniana di Qeshm. Lo riporta l'agenzia di stampa Fars: "Un attacco statunitense contro un'abitazione nel quartiere di Chah Tangu a Qeshm ha causato la morte di tre membri di una famiglia: il padre, la madre e il loro figlio di due anni", ha riferito citando l'Università di Scienze Mediche di Hormozgan, aggiungendo che altri due bambini sono rimasti feriti.