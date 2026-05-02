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Governo, Meloni: "Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità"

"Avanti con determinazione, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale"

Governo, Meloni:
02 maggio 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi taglia il traguardo dei 1.288 giorni di governo, arrivando al secondo posto nella classifica degli esecutivi più longevi della storia della Repubblica italiana.

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