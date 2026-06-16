"Tutto l'inferno gli cadrà addosso se l'Iran provasse ad avere un'arma nucleare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti da Evian nel corso del bilaterale con il premier del Qatar, l'emiro Mohammed bin Abdulrahman al Thani, secondo le ultime news di oggi martedì 16 giugno sull'accordo Iran-Usa.

Trump ha sottolineato che la prossima fase dei negoziati con l'Iran "sarà in realtà più facile" di quella che ha portato al memorandum d'intesa tra le parti, dicendosi fiducioso sull'andamento dei colloqui con Teheran in vista della firma dell'intesa prevista venerdì. "Si passa a una seconda fase, che credo sarà più facile", ha dichiarato il presidente americano che ha smentito le indiscrezioni secondo cui Washington investirà in Iran, definendole "ridicole". "Non stiamo investendo denaro, non abbiamo alcun obbligo di investire denaro in Iran - ha messo in chiaro - Ne abbiamo il diritto se lo desideriamo, ma non stiamo investendo denaro".

Il presidente Usa è poi tornato a criticare il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Dev'essere più responsabile nei confronti del Libano", ha affermato. "Una volta il Libano era un grande Paese, con professori, dottori, avvocati; le grande menti erano là - ha sottolineato Trump - sono stati trattati peggio di qualsiasi altro Paese e non possono difendersi. Quindi non sono contento di quello che ha fatto Israele con il Libano e Hezbollah".

La notizia giunge mentre Trump partecipa al vertice del G7 in Francia, che oggi ospita una sessione speciale sull'Iran alla quale partecipano i leader di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Wsj: "Consiglieri Trump sorpresi da annuncio accordo ancora in fase discussione"

Diversi consiglieri del presidente Trump sono rimasti sorpresi dall'annuncio, dato sabato sera, del raggiungimento dell'intesa con l'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti americane. Secondo il quotidiano, i consiglieri ritenevano che i termini dell'accordo fossero ancora in fase di discussione e non fossero stati definiti quando Trump ha annunciato su Truth che era stato raggiunto un "grande accordo" che avrebbe portato una "bellissima pace" nella regione.

Araghchi: "Attacchi in Libano costituirebbero violazione accordo"

Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che qualsiasi occupazione israeliana del territorio o attacco al Libano costituisce una violazione dell'accordo con gli Stati Uniti. Parlando durante un briefing con diplomatici stranieri trasmesso dalla televisione di stato, ha aggiunto che porre fine alla guerra in Libano è la "questione più importante" dell'accordo di pace.