Famiglia nel bosco, ministero Giustizia ha attivato iter per invio ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila﻿

Dopo le ultime decisioni dei magistrati, la premier Meloni aveva detto ieri di aver parlato con il ministro

09 marzo 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministero della Giustizia ha attivato l'iter per l'invio degli ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila nell'ambito della vicenda della famiglia che viveva nel bosco. Proprio dopo le ultime decisioni dei magistrati, la stessa premier Giorgia Meloni aveva detto ieri di aver parlato con il ministro e che sarebbero stati inviati gli ispettori.

Nei giorni scorsi il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento in un'altra comunità educativa dei tre figli della coppia Trevallion Birmingham, interrompendo la convivenza con la madre all'interno della struttura che li ha finora ospitati a Vasto (Ch). Il provvedimento è contenuto in una nuova ordinanza con cui il collegio, presieduto dalla giudice Cecilia Angrisano, ha rivalutato la situazione alla luce delle relazioni depositate dal servizio sociale, dalla casa-famiglia e dal servizio di Neuropsichiatria infantile, evidenziando come la presenza costante della madre sia divenuta "gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l'equilibrio emotivo e l'educazione dei minori".

