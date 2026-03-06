Il Tribunale dell'Aquila ha stabilito che i tre figli verranno portati in un'altra struttura protetta e Catherine non li potrà seguire

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato oggi, venerdì 6 marzo, sui social la decisione del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che ha disposto l'allontanamento della madre della famiglia nel bosco dai suoi figli. Secondo la premier "il compito dei Tribunali per i Minorenni è quello di tutelare i bambini e gli adolescenti di fronte ai casi di maltrattamento, abuso o abbandono, agendo nel superiore interesse del minore". "E dove sarebbe il superiore interesse del minore - chiede -, quando dei bambini vengono allontanati dal padre, poi dalla madre, per stare mesi e mesi in una casa famiglia, sempre più soli, perché i giudici del Tribunale dei Minorenni non condividono lo stile di vita della famiglia?".

"Secondo quanto riportato dall’Autorità garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza - che ha chiesto la sospensione del provvedimento di trasferimento dei bambini, con conseguente allontanamento dalla madre - le perizie indipendenti sulla salute dei minori hanno già segnalato uno stato di disagio e sofferenza. Queste decisioni del Tribunale stanno migliorando o peggiorando le condizioni di questi bambini? È lecito domandarselo", osserva ancora Meloni che ha chiesto anche che "il Parlamento approvi presto Ddl sui minori".

"Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la 'famiglia nel bosco', mi lasciano senza parole", scrive. "Dopo aver deciso di affidare ai servizi sociali tre bambini che vivevano con i genitori nella natura e di collocarli in una casa-famiglia, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha stabilito di allontanare la madre dalla struttura protetta dove le era concesso di stare insieme ai figli e di separare anche i minori. È una decisione - rimarca la leader di Fdi - che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre. Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico".

Garante per l'Infanzia: "Sospendere provvedimento, voglio incontrare i bimbi"

Per l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni va ripensata la decisione di trasferire i bambini dalla struttura della casa famiglia di Vasto senza la madre Catherine. "Da notizie di stampa apprendiamo che – probabilmente oggi stesso – i minori Trevaillon verranno spostati dalla casa famiglia, che li ospita da ormai quattro mesi per essere destinati a un’altra struttura, e che la madre Catherine Birmingham non li seguirà nella nuova destinazione, venendo separata da loro". “In nome del principio inaggirabile del superiore interesse del minore – che è e deve restare sempre e saldamente al centro di questi provvedimenti – auspico un ulteriore approfondimento medico indipendente sulla base di quanto già verificato. Approfondimento atto a verificare le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini. E auspico pertanto che la decisione di trasferire i minori separandoli dalla madre venga sospesa in attesa degli esiti di questo nuovo esame”.

L'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza vuole incontrare i bambini della famiglia nel bosco. Marina Terragni ha scritto a tal proposito al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e ad altre autorità. "Mi farò accompagnare da consulenti indipendenti" annuncia la Garante. Le richieste di incontro sono state indirizzate, oltre che al presidente del Tribunale per i minorenni, anche alla Procura presso lo stesso tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla tutrice.

L'ordinanza del tribunale dell'Aquila

Un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno trasferiti in un'altra struttura protetta anche i tre figli. Ne dà notizia il Tg1 sui canali social. "La mamma del bosco di Palmoli - si legge - è stata mandata via dalla casa famiglia di Vasto: non potrà più vivere nella stessa struttura dei tre figli".

Secondo Nathan Trevallion, il papà dei tre bambini, i figli "sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolto. Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no", le parole a Repubblica dell'uomo solo qualche giorno fa.

"Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Un progetto di bioedilizia. Ci collegheremo alla rete elettrica, a quella idrica. In Italia per vivere in cinque devi avere almeno 66 metri quadrati di alloggio, in Inghilterra basta la metà. E in Australia i bagni a secco sono la normalità da vent’anni, la mancanza d'acqua. Avvieremo, comunque, la ristrutturazione, come chiede il Tribunale dei minorenni".

Sull'istruzione dei tre bimbi, Nathan confermava: "Chiuderemo con l’unschooling, l’insegnamento diretto dei genitori. Ho capito che qui non si può fare, al contrario del mio Paese, la Gran Bretagna. Manterremo la scuola a casa, l’homeschooling, scegliendo un istituto che la offre online". In tre mesi, il papà dice che "il cuore non è cambiato, penso sempre allo stesso modo, vogliamo tutti vivere in stretto rapporto con la natura. La mia testa, però, è cambiata, è stato necessario".

L'avvocato della famiglia nel bosco: "Le stupidaggini possono farle tutti"

"Le stupidaggini possono farle tutti, nessuno è esente dalle stupidaggini" ha commentato Marco Femminella, avvocato della famiglia Trevallion. E secondo Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della cosiddetta famiglia nel bosco, un eventuale allontanamento rappresenterebbe "uno sconvolgimento che, qualora fosse confermato, costituirebbe un’escalation di una gravità enorme". Nella struttura protetta i bambini sono ospitati da circa quattro mesi. Intanto, proprio oggi prende il via la perizia psicologica disposta dal tribunale sui tre bambini. Gli accertamenti serviranno a valutare il loro stato psicologico e il contesto familiare in cui sono cresciuti.

Psichiatra Cantelmi: "Famiglia smembrata è un nuovo trauma per i bambini"

"Questa ordinanza viene emessa durante una perizia, quella sui bambini, di cui critichiamo fortemente la metodologia, affidata a una psichiatra che di giorno non fa la psichiatra ma lavora in una struttura per anziani e non si occupa di minori e a una ausiliaria che non ha competenze sui minori, come dichiara sul suo stesso sito, dove si attribuisce tantissime competenze, ma non quelle sui minori". Così all'Adnkronos lo psichiatra Tonino Cantelmi, riguardo alla separazione dei bimbi della famiglia nel bosco dalla madre, come ha disposto il Tribunale per i minorenni dell'Aquila.

"L'ordinanza accoglie l’ostinazione del servizio sociale ad attribuire tutte le cause di difficoltà a Catherine e con incredibile tranquillità non esita a smembrare ulteriormente la famiglia e a generare un nuovo trauma a questi bambini, che dovranno essere trasferiti in un’altra struttura, confrontarsi con altri adulti sconosciuti e inserirsi in altri contesti problematici. Non oso credere che tutto ciò avvenga per crudeltà, ma credo che una catena di errori in buona fede oggi generi la sostanziale incapacità di tornare indietro. Questi bimbi hanno bisogno di essere restituiti ai loro genitori. Ogni giorno in più, soprattutto in un contesto ulteriormente traumatico, genererà problemi permanenti. Ci siamo dichiarati disponibili a una collaborazione equilibrata, ma tutto ciò è caduto nel vuoto. La mia posizione umana e di sgomento, la mia posizione professionale è di incredulità. È un'ordinanza che va sospesa subito".