circle x black
Cerca nel sito
 

Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video

05 marzo 2026 | 21.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il titolo è riferito “ai cittadini, la carta più debole in un mondo di assi di fiori e regine di cuori”, e che invece “sono la carta più importante”. Tommaso Cerno presenta oggi ‘2 Di Picche’, la striscia quotidiana di approfondimento giornalistico in onda su Rai2 dal 9 marzo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 14.05 e dedicata all’analisi dell’attualità nazionale e internazionale e dei temi ‘caldi’. “Amo il dibattito e ascolterò le critiche”, assicura all’Adnkronos. Nessuna rivalità con i colleghi del Tg2 dopo le polemiche delle scorse settimane: “Non sarò mai loro antagonista, pieno rispetto per dei colleghi bravissimi”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza