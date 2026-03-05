Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video

Il titolo è riferito “ai cittadini, la carta più debole in un mondo di assi di fiori e regine di cuori”, e che invece “sono la carta più importante”. Tommaso Cerno presenta oggi ‘2 Di Picche’, la striscia quotidiana di approfondimento giornalistico in onda su Rai2 dal 9 marzo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 14.05 e dedicata all’analisi dell’attualità nazionale e internazionale e dei temi ‘caldi’. “Amo il dibattito e ascolterò le critiche”, assicura all’Adnkronos. Nessuna rivalità con i colleghi del Tg2 dopo le polemiche delle scorse settimane: “Non sarò mai loro antagonista, pieno rispetto per dei colleghi bravissimi”.