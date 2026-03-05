In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L'obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull'Iran più di 5mila bombe. Mentre gli aerei militari "continuano ad approfondire la superiorità aerea sull'Iran, in particolare nella zona di Teheran".