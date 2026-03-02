circle x black
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto

"Diversi caccia americani sono precitati stamani. Tutti gli equipaggi sono sopravvissuti", rende noto il ministero della Difesa del Kuwait

02 marzo 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno un caccia americano è stato abbattuto in Kuwait. Lo conferma un ufficiale del Centcom citato dal Wall Street Journal, dopo le notizie della Cnn, dei media iraniani e quelle riferite dal ministero della Difesa del Kuwait. L'equipaggio è riuscito a salvarsi, ha confermato la fonte citata dal Wsj. Secondo la rete americana, dal filmato sembrerebbe il jet si sia schiantato a circa dieci chilometri dalla base Usa Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, la Cnn sottolinea che sembra trattarsi di un caccia bimotore F-15E o F/A-18.

"Diversi caccia americani sono precitati stamani" in Kuwait. "Tutti gli equipaggi sono sopravvissuti", ha reso noto il ministero della Difesa del Kuwait. "Sono state immediatamente avviate operazioni di ricerca e soccorso e si è provveduto all'evacuazione degli equipaggi" dalle aree e "al loro trasferimento in ospedale", hanno precisato, affermando che i piloti sono in condizioni "stabili".

Le forze iraniane rivendicano di aver preso di mira la base aerea Ali Al Salem usata dalle forze americane in Kuwait e imbarcazioni nell'Oceano Indiano. "Unità missilistiche delle forze di terra e delle forze navali con operazioni da varie località hanno preso di mira nelle ultime ore la base aerea Ali Al Salem, in Kuwait, e imbarcazioni nemiche nell'Oceano Indiano settentrionale", affermano gli iraniani. Usati, secondo quanto riportato, "15 missili da crociera". ﻿**

