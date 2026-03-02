circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: "Non esclusa invasione di terra"

Colonne di fumo dall’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha. Tel Aviv lancia "campagna offensiva contro Hezbollah"

Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano:
02 marzo 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si allarga la crisi in Medio Oriente. Mentre continuano anche gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran, con nuovi raid contro Teheran e altre città, il conflitto ha coinvolto anche gruppi militanti filo-iraniani come Hezbollah, aprendo un nuovo fronte in Libano.

Nella periferia sud di Beirut e nel Libano meridionale, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 31 persone e ne hanno ferite 149, ha riferito il ministero della Salute libanese. "Abbiamo lanciato una campagna offensiva contro Hezbollah che potrebbe includere un'invasione di terra", ha annunciato Israele.

Da parte sua un funzionario iraniano ha dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani condotti nell'arco di due giorni hanno causato la morte di almeno 27 persone nel nord-ovest dell'Iran.

Attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait

Colonne di fumo si sono levate oggi, lunedì 2 marzo, nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait. Lo riferiscono i media israeliani, mentre nelle ultime ore sono risuonate nel paese del Golfo le sirene antiaeree. L'ambasciata Usa ha diffuso un avvertimento ai cittadini statunitensi, esortandoli a rifugiarsi sul posto. Un caccia è inoltre precipitato a circa dieci chilometri dalla base Usa Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, la Cnn sottolinea che sembra trattarsi di un caccia bimotore F-15E o F/A-18.

Sono stati udite forti detonazioni nei pressi dell'aeroporto iracheno di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Afp, che in precedenza aveva dato la notizia che i sistemi di difesa aerea avevano abbattuto dei droni nei pressi dell'aeroporto.

﻿

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran news iran guerra iran attacco iran usa iran israele iran oggi iran ultime notizie
Vedi anche
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza