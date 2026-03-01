circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un ferito

E' accaduto in via Collatina nella zona del Quarticciolo. I tre arrestati per omicidio stradale

Auto della polizia
Auto della polizia
02 marzo 2026 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre un'altra è rimasta ferita. E' accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo.

L'auto in fuga ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata con una macchina che procedeva in senso opposto: due delle persone a bordo dell'auto travolta sono morte e una è rimasta ferita.

I tre sudamericani che erano a bordo della macchina in fuga - uno bloccato dagli agenti e gli altri due trasportati in ospedale - sono stati arrestati per omicidio stradale dalla Polizia. I tre sono anche accusati di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione.

Secondo una prima ricostruzione, subito dopo la fuga dal controllo, all’equipaggio della Polizia si è aggiunto un secondo equipaggio dei Carabinieri, che però ha perso il contatto con il veicolo in fuga. Durante la corsa, l’equipaggio della Polizia è rimasto in scia, sebbene a distanza, per non generare rischi. Il veicolo in fuga, giunto all’altezza di via Collatina, ha invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi contro un'altra macchina.

Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma news cronaca news roma via collatina incidente roma auto fuga controllo
Vedi anche
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza