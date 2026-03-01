Pareggio e spettacolo all'Olimpico: termina 3-3 tra Roma e Juventus. Oggi, domenica 1 marzo, i giallorossi hanno ospitato i bianconeri nello scontro diretto per il quarto posto della 27esima giornata di Serie A, con la squadra di Spalletti che è riuscita a rimontare da 3-1 nel recupero. A decidere il match i gol di Wesley al 39', il momentaneo pari di Conceicao al 47' e poi le reti di Ndicka al 54' e di Malen al 65', prima della rimonta firmata Boga al 78' e Gatti al 93'.

Con questo punto la Roma sale a 51 punti, mantenendo 4 lunghezze di vantaggio sui bianconeri ma venendo avvicinata dal Como, che scavalca la Juventus al quinto posto, ora a quota 47, e si porta a -3 da Gasperini, mentre il Napoli allunga in terza posizione, ora a +2 sui giallorossi.

﻿

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma sfiderà il Genoa del grande ex De Rossi in trasferta mentre la Juventus ospiterà il Pisa.