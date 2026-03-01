circle x black
Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama

L'annuncio ufficiale alle 5 ora locale, mentre venivano trasmesse immagini d'archivio con lo schermo listato a lutto. Il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani: "Oggi inizia processo transizione" . Pasdaran: "Contro Usa e Israele l'offensiva più feroce della storia"

01 marzo 2026 | 07.29
Redazione Adnkronos
La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 5 ora locale - le 2.30 in Italia - mentre venivano trasmesse immagini d'archivio con lo schermo listato a lutto. E oggi, ha annunciato il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, inizierà il processo di transizione per la successione alla Guida suprema.

"Un consiglio di direzione provvisoria sarà formato presto. Il presidente, il capo del potere giudiziario e in giurista del Consiglio dei guardiani assumeranno le responsabilità fino all'elezione della prossima Guida", ha detto Larijani, secondo cui "il consiglio sarà creato al più presto possibile, noi lavoriamo alla sua formazione da oggi".

Dopo l'attacco, che ha ucciso anche altre importanti figure del regime, i Pasdaran hanno minacciato "l'offensiva più feroce della storia" contro Stati Uniti e Israele. "La più feroce offensiva della storia delle Forze armate della Repubblica islamica inizierà da un momento all'altro contro i territori occupati (Israele, ndr) e le basi terroristiche americane", affermano i Guardiani della rivoluzione.

 

