circle x black
Cerca nel sito
 

Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video

Incendio nel celebre hotel di lusso Burj Al Arab

01 marzo 2026 | 00.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Le autorità di Dubai hanno dichiarato che i detriti di un drone intercettato hanno causato un incendio nel celebre hotel di lusso Burj Al Arab. "Le autorità confermano che un drone è stato intercettato e che i detriti hanno causato un piccolo incendio sulla facciata esterna del Burj Al Arab", si legge su un profilo associato a Dubai su X. "Le squadre della Protezione Civile sono intervenute immediatamente e hanno riportato l'incidente sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco iran dubai drone iran video iran
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza