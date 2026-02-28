Le autorità di Dubai hanno dichiarato che i detriti di un drone intercettato hanno causato un incendio nel celebre hotel di lusso Burj Al Arab. "Le autorità confermano che un drone è stato intercettato e che i detriti hanno causato un piccolo incendio sulla facciata esterna del Burj Al Arab", si legge su un profilo associato a Dubai su X. "Le squadre della Protezione Civile sono intervenute immediatamente e hanno riportato l'incidente sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti".