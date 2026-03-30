Formazione, presentato al Mim modello Ahk Italien con Lidl Italia

Formazione, al Mim presentato modello Ahk Italien con Lidl Italia: oltre 550 apprendisti assunti in 4 anni
L’evento ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e operativo sullo sviluppo del sistema duale in Italia
L’evento ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e operativo sullo sviluppo del sistema duale in Italia
"Questa giornata rappresenta un grande riconoscimento per l'azienda, ma soprattutto per questi giovani, che hanno creduto nella formazione, nel lavoro e si sono impegnati". Risultati che sono "la prova che quando le aziende, quindi il settore privato, fanno rete con le scuole, in questo caso gli Isti...
"Il programma prevede tutor aziendali" appositamente formati, "e un esame finale all'interno dell'azienda. Il format della formazione professionale duale è importante perché si tratta di un modello di innovazione e di crescita. Grazie ad esso, il nostro socio Lidl fa crescere la sua rete in Italia c...