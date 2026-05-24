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Spari contro la Casa Bianca, ucciso l'attentatore: "Si credeva Dio"

Un 21enne apre il fuoco contro gli agenti del Secret Service e viene ucciso

Polizia vicino alla Casa Bianca - (Fotogramma)
Polizia vicino alla Casa Bianca - (Fotogramma)
24 maggio 2026 | 05.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli agenti del Secret Service hanno ucciso un uomo che si era avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca e aveva aperto il fuoco contro di loro. Poco prima delle 18 locali di sabato 23 maggio, l'individuo - identificato come il 21enne Nasir Best - si è avvicinato a un posto di blocco nell'area della Casa Bianca e ha iniziato a sparare contro gli agenti, ha dichiarato un portavoce del Secret Service.

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Gli agenti hanno risposto al fuoco e hanno colpito Best che è morto in ospedale, ha reso noto il portavoce. "Durante la sparatoria, anche un passante è stato colpito da un proiettile. Non è ancora chiaro se il passante sia stato colpito dal primo colpo sparato dal sospetto o durante il successivo scambio di colpi", ha aggiunto il portavoce. Nessun agente è rimasto ferito. Nessuna conseguenza per il presidente Donald Trump, che al momento della sparatoria si trovava alla Casa Bianca: Trump è stato informato sulla vicenda.

Best, secondo quanto riferito alla Cnn da 3 fonti, aveva già avuto precedenti con il Secret Service. In particolare nel giugno 2025 aveva bloccato una via d'accesso alla Casa Bianca. Dopo aver affermato di essere "Dio", era stato fermato dagli agenti e ricoverato presso l'Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione. A luglio dello scorso anno, il Secret Service lo aveva arrestato dopo un tentativo di entrare in un vialetto del complesso della Casa Bianca. Un giudice aveva emesso un'ordinanza che gli imponeva di tenersi lontano dal perimetro della residenza del presidente. Durante le indagini sugli episodi dello scorso anno, gli inquirenti avevano scoperto che Best aveva pubblicato diversi messaggi sui social media, affermando tra l'altro di essere "il vero" Osama bin Laden. In un messaggio, inoltre, manifestava la volontà di nuocere a Trump.

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