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Spari contro la Casa Bianca, il panico dei giornalisti - Video

Selina Wang e il collega
Selina Wang e il collega
24 maggio 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo apre il fuoco nei pressi della Casa Bianca contro gli agenti del Secret Service che reagiscono e uccidono l’attentatore.

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La sparatoria avviene mentre i giornalisti, nell’area nord della residenza del presidente Donald Trump, registrano servizi o sono impegnati in collegamenti.

La raffica di colpi gela i corrispondenti. Diventa virale in particolare il video che documenta la reazione di Selina Wang: la giornalista di Abc News cerca riparo nei momenti di massima concitazione.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fselinawangtv%2Fstatus%2F2058312115098697760&widget=Video

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