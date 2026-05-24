Un uomo apre il fuoco nei pressi della Casa Bianca contro gli agenti del Secret Service che reagiscono e uccidono l’attentatore.
La sparatoria avviene mentre i giornalisti, nell’area nord della residenza del presidente Donald Trump, registrano servizi o sono impegnati in collegamenti.
Another video showing the moment of the shooting. https://t.co/xeLWmZ0sTa pic.twitter.com/byqT4PLqqu— Clash Report (@clashreport) May 23, 2026
La raffica di colpi gela i corrispondenti. Diventa virale in particolare il video che documenta la reazione di Selina Wang: la giornalista di Abc News cerca riparo nei momenti di massima concitazione.https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fselinawangtv%2Fstatus%2F2058312115098697760&widget=Video