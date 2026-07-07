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Trump al vertice Nato: "L'Italia ci ha voltato le spalle. Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi"

Il presidente americano sostiene di essere stato deluso dalla premier perché si è "rifiutata di essere coinvolta nello Stretto di Hormuz o sull'Iran in generale"

Donald Trump - Fotogramma Ipa
Donald Trump - Fotogramma Ipa
07 luglio 2026 | 15.23
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

''L'Italia ci ha rifiutato aiuto'' nella guerra contro l'Iran, così come ''la Germania e la Francia''. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice della Nato, prima di un bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. ''Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari e loro non ci sostengono? Noi ci siamo sempre stati per loro'', si è chiesto Trump.

"Non avevamo bisogno di alcun aiuto. E in un certo senso, stavo mettendo alla prova le persone, stavo verificando se sarebbero state dalla nostra parte'', ma ''non ero sicuro che sarebbero state dalla nostra parte'', ha aggiunto Trump.

"Meloni? Una brava persona, ma ha fatto un errore"

La premier Giorgia Meloni "è una brava persona". "Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci - ha spiegato il tycoon -. Io non le ho messo molta pressione. Ma si è rifiutata di essere coinvolta nello Stretto di Hormuz o con l'Iran in generale". "Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore - ha concluso -. Lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice".

"Sull'Ucraina mi aspetto una svolta a breve"

Trump ha detto di aspettarsi una "svolta" a breve nel conflitto tra Ucraina e Russia. "Ieri ho avuto un lungo colloquio con Putin - ha detto a margine bel bilaterale ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan -. Subito dopo ho parlato con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo, è un peccato ci sia voluto così tanto. Ma penso qualcosa verrà fuori".

"Groenlandia dovrebbe essere controllata da Usa, non da Danimarca"

Trump è tornato a parlare, poi, della Groenlandia, sostenendo che "dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca''. ''La Groenlandia non aiuta la Danimarca. La Danimarca non investe denaro per aiutare concretamente la Groenlandia, ma è una parte importante per gli Stati Uniti. Ed è circondata da navi cinesi e russe'', ha proseguito Trump. "La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca. Potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Farebbero meglio a stare attenti", conclude.

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