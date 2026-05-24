Scontri si sono registrati all'aeroporto di Bilbao, nel nord della Spagna, all'arrivo dei sei attivisti spagnoli che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla e che sono stati rimpatriati dalla Turchia dopo essere stati rilasciati da Israele. Lo ha riferito la polizia regionale basca, l'Ertzaintza. Le immagini trasmesse dalla tv mostrano la polizia che colpisce le persone con i manganelli all'aeroporto e ne immobilizza altre a terra. "A seguito di quanto accaduto all'aeroporto, la divisione affari interni di Ertzaintza ha avviato un'indagine per accertare se la condotta degli agenti sia stata conforme alle procedure", si legge in un comunicato.

"Chiediamo spiegazioni al governo spagnolo in merito al trattamento riservato agli anarchici della Flotilla", ha scritto in tono ironico il ministero degli Esteri israeliano su 'X'. Il riferimento è alla richiesta di spiegazioni da parte dei governi europei a Israele per il trattamento riservato agli attivisti arrestati.