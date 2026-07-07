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Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video

07 luglio 2026 | 22.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I rapporti con Donald Trump? Cordiali". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde così, al suo rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di governo della Nato, come sia andata con il presidente degli Stati Uniti d'America. Nelle ultime settimane, il presidente americano ha sferrato diversi attacchi contro la premier. Al suo arrivo a Ankara, Trump ha smussato i toni: "Meloni è una brava persona, mi piace. Ma ha commesso un errore quando ha rifiutato di aiutarci nello Stretto di Hormuz".

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