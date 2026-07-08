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Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Repubblica', il leader del Popolo della Famiglia con il sistema della 'scommessa collettiva' avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale

Mario Adinolfi - Foto dal profilo Facebook
Mario Adinolfi - Foto dal profilo Facebook
08 luglio 2026 | 08.40
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Repubblica', Adinolfi con il presunto sistema della 'scommessa collettiva', meccanismo finito sotto i riflettori della trasmissione 'Le Iene', avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni; altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori.

Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Adinolfi si trova ai domiciliari.

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