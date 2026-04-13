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"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video

Il presidente degli Stati Uniti: "Non sono un fan del Papa"

13 aprile 2026 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Papa Leone non mi piace, non sono un suo ammiratore". E' l'attacco frontale di Donald Trump contro Papa Leone XIV. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito contro il Pontefice, definito "una persona molto liberale che non crede nel contrasto al crimine". L'affondo di Trump arriva dopo la presa di posizione del Papa sulla guerra in Iran: il Santo Padre nei giorni scorsi ha condannato le minacce del presidente americano che, prima della tregua, prospettava l'ipotesi di attaccare e distruggere le centrali elettriche e le infrastrutture della Repubblica islamica.

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trump contro papa donald trump
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