Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"

"Vannacci solletica le sensibilità più critiche di un certo elettorato, punta a crearsi uno spazio e l'ha fatto in un maniera che per un militare non è molto appropriata perché lui ha avviato la sua carriera politica vestendo l'uniforme". Lo afferma l'ex Capo di Stato Maggiore della difesa Vincenzo Camporini che, intervistato a Point Break di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti parlando di Vannacci, ha aggiunto: "Il principio che si deve rispettare è che chi ha il privilegio del monopolio dell'uso della forza non può apparire di parte".