Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti

Il pignoramento dei conti correnti può bloccare parte delle somme depositate e avere effetti immediati sulle spese quotidiane, sull’attività lavorativa e sulla gestione familiare

Cartelle esattoriali ignorate, tasse non pagate o rateizzazioni decadute possono trasformarsi rapidamente in un problema per molti contribuenti. Grazie ai controlli digitali e all’accesso immediato ai dati bancari, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta accelerando le procedure di recupero crediti, compresi i pignoramenti dei conti correnti. Una misura che può bloccare parte delle somme depositate e avere effetti immediati sulle spese quotidiane, sull’attività lavorativa e sulla gestione familiare. Ecco cosa saperevideo14