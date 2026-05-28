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Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti

Il pignoramento dei conti correnti può bloccare parte delle somme depositate e avere effetti immediati sulle spese quotidiane, sull’attività lavorativa e sulla gestione familiare

28 maggio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cartelle esattoriali ignorate, tasse non pagate o rateizzazioni decadute possono trasformarsi rapidamente in un problema per molti contribuenti. Grazie ai controlli digitali e all’accesso immediato ai dati bancari, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta accelerando le procedure di recupero crediti, compresi i pignoramenti dei conti correnti. Una misura che può bloccare parte delle somme depositate e avere effetti immediati sulle spese quotidiane, sull’attività lavorativa e sulla gestione familiare. Ecco cosa saperevideo14

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agenzia entrate pignoramenti conti correnti pignoramento conto corrente cosa significa economia news
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