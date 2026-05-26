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Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"

26 maggio 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il fatto che Orsini abbia dichiarato che sono troppo bassi è già un passo positivo, perché è una presa di coscienza sul fatto che i contratti vanno rinnovati e rinnovati a percentuali più alte di quelle delle quali si sta discutendo". Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale dell'Uil, a margine del congresso Uilca in corso a Venezia, commenta il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha dichiarato che i salari sono troppo bassi.

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"A parte le battute aggiungo un tema", sottolinea. "Noi siamo pronti a lavorare anche su una discussione sulla produttività e sulla competitività in questo Paese. Per esempio, io dico ad Orsini, a Confindustria, perché non lavoriamo insieme per sviluppare la contrattazione di secondo livello?", prosegue.

"Non solo quella nazionale, perché quella già si sviluppa nel nostro Paese per il 26% dei casi, ma proviamo a sviluppare la contrattazione di secondo livello su filiere, su territori. Se vogliamo parlare di competitività, di un rinnovo di una nuova organizzazione del lavoro, noi siamo pronti a farlo, articolando anche una contrattazione di secondo lavoro che dà la possibilità di modificare l'organizzazione del lavoro e di portare più risorse ai lavoratori e alle lavoratrici”, conclude.

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confindustria uil pierpaolo bombardieri emanuele orsini
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