Prof truffata per mezzo milione di euro in centro a Roma, indagini in corso

Una maxi truffa da cinquecentomila euro è stata messa a segno ai danni una professoressa 68enne nel cuore di Roma. I fatti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, nella giornata di ieri. La vittima è stata chiamata in tarda mattinata, con la solita scusa dei gioielli da comparare con quelli di un fantomatico furto. Stavolta, però, dall'altro capo del telefono non c'era il sedicente maresciallo dei carabinieri da copione, ma un finto poliziotto che ha raccontato di indagini in corso sulla macchina della donna, con la quale sarebbero stati messi a segno diversi reati.

Per accertare i primi risultati dell'attività investigativa, è stato chiesto alla 68enne di portare con sé tutti i beni di valore conservati in casa per verificare che non fossero stati rubati. Un incontro fissato, però, non in Questura ma a poca distanza, in mezzo alla strada, precisamente in via Parigi. La donna, terrorizzata dall'eventuale accusa e dal paventato suo coinvolgimento in qualche reato, è uscita rimanendo sempre al telefono con il finto poliziotto, portando con sé 100mila euro in contanti, gioielli e Rolex per un valore di mezzo milione di euro.

All'arrivo sul posto, ad attenderla, ha trovato semplicemente un uomo in abiti sportivi il quale, preso il bottino, ha chiesto alla vittima di aspettare l'arrivo dei colleghi. E' stato a quel punto che la 68enne ha realizzato di esser stata vittima di una truffa ed è andata dai poliziotti, quelli veri, del commissariato Viminale impegnati ora nelle ricerche del finto collega. (di Silvia Mancinelli)