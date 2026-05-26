Elezioni comunali, i risultati

Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, Pistoia e Prato al campo largo

Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, sindaco a Salerno. Per il campo largo Biffoni si conferma a Prato. Il centrosinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. "E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani", ha commentato la premier meloni. E Schlein rivendica invece la forza del campo progressista unito.