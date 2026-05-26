circle x black
Cerca nel sito
 

News to go

Elezioni comunali, i risultati

Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, Pistoia e Prato al campo largo

26 maggio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, sindaco a Salerno. Per il campo largo Biffoni si conferma a Prato. Il centrosinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. "E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani", ha commentato la premier meloni. E Schlein rivendica invece la forza del campo progressista unito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni comunali 2026 elezioni comunali elezioni comunali 2026 risultati elezioni comunali 2026 ultime news
Vedi anche
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza