Esce a passo svelto, dietro i cronisti. Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, ha appena concluso il suo intervento a Venezia nella seconda giornata del Congresso Uilca. Parte la prima domanda: "Come si fa se non c'è concordia nel Consiglio". Poi la seconda domanda: "C'è concordia?". In cda "c'è concordia, assolutamente sì: vi posso dire che c'è". No comment a una domanda di AdnKronos su possibili operazioni con Banco Bpm: "Non parlo di questo". Poco prima, a conclusione del suo intervento, Lovaglio aveva detto: "Siamo ben attrezzati per il futuro, mi sento di poter dire che tutte le strade portano a Siena".