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Napoli, 12enne accoltellato al polmone in casa: arrestato il padre, aveva tentato il suicidio

E' accaduto intorno alle 8 al rione Sanità. Il ragazzino è ricoverato in prognosi riservata

Ambulanza e carabinieri - (Ipa)
Ambulanza e carabinieri - (Ipa)
26 maggio 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il padre 35enne, che ha tentato il suicidio, è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma e lesioni a esercente la professione sanitaria.

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E' accaduto intorno alle 8 di oggi, martedì 26 maggio, in via Vergini al rione Sanità. Il 12enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono.

All'arrivo del 118, il 35enne avrebbe sferrato la seconda coltellata al figlio, prima di tentare il suicidio, ed è tuttora ricoverato anche lui.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e portato all'arresto in flagranza.

Riproduzione riservata
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napoli news cronaca news napoli 12 accoltellato napoli 12enne accoltellato padre
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