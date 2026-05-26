E' accaduto intorno alle 8 al rione Sanità. Il ragazzino è ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il padre 35enne, che ha tentato il suicidio, è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma e lesioni a esercente la professione sanitaria.

E' accaduto intorno alle 8 di oggi, martedì 26 maggio, in via Vergini al rione Sanità. Il 12enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono.

All'arrivo del 118, il 35enne avrebbe sferrato la seconda coltellata al figlio, prima di tentare il suicidio, ed è tuttora ricoverato anche lui.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e portato all'arresto in flagranza.